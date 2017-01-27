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27 января 2017
26 января 2017
14:22  27 января 2017 0

В Тюменской области начнут добывать еще одно «черное золото»

Рефтинская ГРЭС: адресники, место аварии, гарь, лесной пожар, пал, торф, выжженая земля
2 млрд тонн - предварительные запасы торфа в Тюменской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в этом году начнутся работы по оценке запасов торфа и сапропеля. Об этом заявил директор департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

Она отметила, что торф — это одно из интересных, но забытых ископаемых. Внимание к нему увеличивается со стороны центральных регионов страны и, конечно, севера Тюменской области.

«Добыча торфа ведется в Упоровском, Нижнетавдинском, Тюменском районах. Но эти объемы пока очень маленькие. Мы намерены привлечь инвесторов и покупателей из других регионов. Но для этого нужно понимать, сколько у нас в области торфа. Активную добычу мы планируем начать с 2018 года», — пояснила Жанна Злобина.

По словам специалистов департамента, последние исследования проводились более 15 лет назад и нужна переоценка. Для обозначения запасов пока используется примерная цифра в 2 млрд тонн.

«Тюменская область вся стоит на торфе. Это еще одно „черное золото“, которое может принести хороший экономический эффект. Уже сейчас пошли заявки от российских компаний с намерением зайти в область и добывать торф», — сказала она.

Представители добывающего предприятия рассказали, что работа по торфозаготовкам сезонная. Летом продается до 90 кубометров в день. Стоимость куба — 250 рублей.

Добытчики акцентировали внимание на сложностях перевооружения предприятий и отладки процесса продаж.

В Тюменской области торф продается в насыпном виде. Основные покупатели — северные округа. Торф используется для благоустройства жилых комплексов, дачных обществ, удобрения почв в тепличных хозяйствах и на огородах.

Стоит отметить, что интерес к тюменскому торфу проявляют добывающие компании. Две из них участвуют в аукционе за участок в Тобольском районе. Объем торфа здесь — около 5 млн тонн.

Владимир Балтунов
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