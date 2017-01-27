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27 января 2017
14:10  27 января 2017 7

Полицейский спас девушку, тонувшую в Москве-реке вместе с машиной

Пресс-тур от администрации Екатеринбурга по экранам канала
Сотрудник ГИБДД, не раздумывая, прыгнул в водуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На набережной, недалеко от Киевского вокзала, полицейский прыгнул в реку, чтобы спаси девушку, автомобиль которой чуть не затонул в Москве-реке. Внедорожник автоледи на большой скорости пробил ограждение и пошел ко дну.

ДТП случилось накануне, 26 января, на Саввинской набережной. Как пишет «Национальная служба новостей», все закончилось хорошо благодаря проезжающему мимо наряду с сотрудниками ГИБДД и еще одному неравнодушному водителю. В момент, когда автомобиль практически скрылся под водой, мужчина вместе с полицейским прыгнул в реку. Льдиной они разбили стекло и помогли девушке выбраться из тонущего внедорожника.

«Инспектор ДПС принял неотложные меры к спасению женщины-водителя, находившейся в тонущем автомобиле», — цитирует «Газета.Ru» официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», в настоящее время девушка-водитель находится в одной из московских больниц, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают СМИ, спасители девушки будут награждены.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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