В Кургане изобрели способ знакомства с помощью ковра

14:28 27 января 2017 5

Девушка попросила помочь выхлопать ковер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оживленная переписка завязалась в группе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» после просьбы девушки помочь выхлопать ковер. Многие решили, что это хороший способ найти вторую половинку.

«Мужчины, помогите кто-нибудь ковер выхлопать, а? Пожалуйста! Он, падла, тяжелый, я одна не могу утащить. Заранее спасибо», — написала девушка по имени Агата. Она рассказала, что недавно живет в городе и у нее пока немного знакомых.

Первыми отозвались девушки, которые нашли это способ хорошим и остроумным поводом для знакомства. «И мне кран почините», — написала одна из них.

«„Муж на час“ вам в помощь, или у девушки так долго не было мужчины, что она готова уже вот так бесцеремонно его к себе затащить через соцсети?» — более прагматично реагировали мужчины. Некоторые даже обвинили девушку в развязности. «Я так понял, у вас на этом же ковре семья сложится?» — написали комментаторы.

Однако девушка заверила, что не имела в виду ничего предосудительного. «Отличный способ узнать, сколько мужиков среди мужиков осталось. Либо считайте это социальным экспериментом на реакцию людей», — парировала Агата.

Спустя три часа ковер так и оставался пыльным. «Сейчас с силами соберусь, переберу скарб на своей „Ниве“, посмотрю футбол, приберусь в ящике с инструментами, обзову пару женщин „стервами“ и пойду хлопать», — иронизирует Агата. Правда, пара молодых людей все же вызвалась помочь девушке.