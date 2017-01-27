{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Курганской области
14:28  27 января 2017 5

В Кургане изобрели способ знакомства с помощью ковра

Южноуральский ТЛК. Челябинск., красная дорожка, ковер
Девушка попросила помочь выхлопать коверФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оживленная переписка завязалась в группе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» после просьбы девушки помочь выхлопать ковер. Многие решили, что это хороший способ найти вторую половинку.

«Мужчины, помогите кто-нибудь ковер выхлопать, а? Пожалуйста! Он, падла, тяжелый, я одна не могу утащить. Заранее спасибо», — написала девушка по имени Агата. Она рассказала, что недавно живет в городе и у нее пока немного знакомых.

Первыми отозвались девушки, которые нашли это способ хорошим и остроумным поводом для знакомства. «И мне кран почините», — написала одна из них.

«„Муж на час“ вам в помощь, или у девушки так долго не было мужчины, что она готова уже вот так бесцеремонно его к себе затащить через соцсети?» — более прагматично реагировали мужчины. Некоторые даже обвинили девушку в развязности. «Я так понял, у вас на этом же ковре семья сложится?» — написали комментаторы.

Однако девушка заверила, что не имела в виду ничего предосудительного. «Отличный способ узнать, сколько мужиков среди мужиков осталось. Либо считайте это социальным экспериментом на реакцию людей», — парировала Агата.

Спустя три часа ковер так и оставался пыльным. «Сейчас с силами соберусь, переберу скарб на своей „Ниве“, посмотрю футбол, приберусь в ящике с инструментами, обзову пару женщин „стервами“ и пойду хлопать», — иронизирует Агата. Правда, пара молодых людей все же вызвалась помочь девушке.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров