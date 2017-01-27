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27 января 2017
15:30  27 января 2017 31

«У них пенсия выше моей в четыре раза». Украинец в прямом эфире пожаловался на завидную жизнь в Крыму

Крым., отдых, крым, отпуск, черное море, юбк
В Крыму оказалось жить намного лучшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Житель Харькова в прямом эфире одного из украинских телеканалов пожаловался, что жители Крыма, при так называемом «агрессоре» России, живут лучше, чем при киевском руководстве.

Украинец потребовал объяснений от ведущей телеканала NewsOne. Мужчина недоумевает, как же получилось так, что «оккупированный» Крым живет лучше при России, чем при Украине.

«Вы все часто говорите „агрессор“, а меня удивляет — почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше?» — приводит слова возмущенного харьковчанина «Федеральное агентство новостей». В качестве аргументов украинец назвал такой факт, как «у них пенсия выше моей в четыре раза», добавил, что в Крыму бесплатная медицина, газ гораздо дешевле и так далее. «Получается, кто агрессор тогда?» — вопрошает телезритель.

По словам харьковчанина, он даже пытался обменять свою жилплощадь на квартиру в Крыму. Мужчина с негодованием рассказал, что на полуострове остаются «патриоты», которые выступают против присоединения к России, однако такими они являются, как оказалось, только на словах. Меняться с ним все наотрез отказались.

«Но мне стали показывать пальцем у виска, никто оттуда на Украину не хочет», — сокрушается харьковчанин.

Татьяна Трушина
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