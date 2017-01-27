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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:40  27 января 2017 20

В Екатеринбурге отменили льготный проезд на общественном транспорте

Клипарт. Январь. Часть II, кондуктор, мелочь, пассажир, сдача
Обманутые льготники станут серьезным оружием на предстоящих выборахФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Екатеринбург оказался на грани очередного социального взрыва. Как сообщил «URA.RU» лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров», депутат гордумы Дмитрий Сергин, 1 февраля в областном центре фактически будут отменены льготы на проезд в общественном транспорте.

Парламентарий напомнил, что в 2016 году областных льготники получали из регионального бюджета на свои сберкнижки и банковские карты компенсацию на проезд в размере 416 рублей в месяц. Точно такую же сумму стоил льготный безлимитный месячный проездной на четыре вида общественного транспорта, который можно было приобрести, предъявив необходимое удостоверение. Такой возможностью пользовались в среднем порядка 120 тысяч человек.

С начала 2017 года размер компенсации был увеличен до 433 рублей в месяц. При этом стоимость безлимитного проездного для пенсионеров с начала следующего месяца вырастет до 1 000 рублей. Получается, что каждому льготнику придется ежемесячно доплачивать из своего кармана за проезд 567 рублей.

«По сути, это отмена льготного проезда. И последние споры вокруг внедрения новой транспортной схемы в Екатеринбурге были лишь „дымовой завесой“, направленной на то, чтобы отвлечь внимание общественности от этого факта», — отмечает депутат.

30 января активисты РПП соберутся на конечной остановке трамвая «ДК ВИЗ» и примут участие в акции «Прощальный льготный рейс». «От конечной остановки бывшие льготники на трамвае проедут по центральным улицам города, заглянув в окна городским чиновникам, помашут рукой чиновникам областным, поклонятся резиденции… И всем им скажут „спасибо“ за отмену льгот. После этого пенсионеры примут участие в пикете возле памятника отцам-основателям города», — говорит Сергин.

По его словам, в ходе акции будут собираться подписи под петицией. В документе властям будет предложено три варианта решения проблемы. Первый из них — повысить размер компенсации до 1000 рублей в месяц. Второй — снизить стоимость проездного до 433 рублей. Третий — возобновить выплату из областного бюджета компенсаций на перевозку льготников. Но направлять их не на счета транспортных предприятий, а целевым образом нуждающимся пассажирам.

Ряд экспертов выразили в разговоре опасение, что недовольные льготники на предстоящих губернаторских выборах окажут поддержку кандидату от оппозиции. Но политтехнолог Александр Пирогов придерживается другого мнения. По его словам, речь не идет о возобновлении противостояния городских и областных властей: «Проблема лежит не в политической, а сугубо экономической плоскости».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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