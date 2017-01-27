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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:27  27 января 2017 4

Опальный директор престижной екатеринбургской гимназии прославился в Москве

Встреча Евгении Умниковой с учителями и родителями учеников гимназии №9. Екатеринбург, кулагин александр
Кулагин впечатлил столичных педагогов своим подходом к образовательному процессуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Отставка главы управления образования Екатеринбурга
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Бывший директор элитной екатеринбургской гимназии №9, а ныне — замдиректора столичной школы №657 Александр Кулагин победил в престижном конкурсе для молодых руководителей образовательных учреждений «Смотрим в будущее — 2017».

Участие в нем могли принять директора и аттестованные заместители директоров школ, стаж работы которых на этих должностях не превышает пяти лет.

«Я выступал с проектом, который описывал делегирование управленческих полномочий в школе. Проще говоря, как сделать так, чтобы директор и заместитель не утонули во всем многообразии вопросов управления, учитывая, что в московских школах на несколько тысяч учеников всего три-четыре зама. На другом этапе я беседовал с родителями о современных подходах к оцениванию результатов образования», — поделился с «URA.RU» Кулагин подробностями своего выступления.

В разговоре с агентством собеседник признался, что оценить шансы на победу до самого окончания конкурса было крайне трудно. Связано это было с отсутствием четкого понимания, что именно хочет увидеть жюри, а также с отличием подхода к организации образования в Москве и Екатеринбурге, от которого у него, судя по формулировкам, явно остался осадок.

«Здесь к школам присоединены детские сады и учреждения дополнительного образования, поэтому одна организация полностью отвечает за образование одного ребенка. Школам дана полная свобода в их образовательной деятельности — нет того мелочного формализма, с которым так хорошо знакомы учителя и директора во всей Свердловской области. Зато совершенно иные требования к реальному результату и намного больше возможностей его проверить с использованием процедур независимой оценки. Полная информационная открытость системы образования (никаких „интимных разговоров“), поэтому даже за аттестацией руководителей и городскими совещаниями любой желающий может наблюдать в прямом эфире», — подчеркнул Александр Кулагин, отметив, что возвращаться в уральскую столицу не намерен — нет необходимости.

Бывший директор «девятки» покинул свой пост в декабре 2015 года. Управление образования Екатеринбурга (ныне — департамент) не стало продлевать с ним контракт, несмотря на протесты учителей, учеников и родителей. Тем не менее, общественные волнения должного результата не дали: Кулагин покинул школу и через некоторое время уехал в Москву, а его место заняла Лариса Кулькова, директор школы № 69.

Сергей Демин
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