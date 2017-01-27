17:36 27 января 2017 5

В Курганском городском суде продолжается процесс по делу Игоря Решетникова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водитель бывшего начальника УМВД по Курганской области Игоря Решетникова нарушил правила парковки у здания Курганского городского суда, утверждает очевидец, заснявший инцидент в пятницу, 27 января, на камеру видеорегистратора.

Как сообщается в группе «Дорога в будущее — 45» социальной сети «ВКонтакте», Игорь Решетников прибыл в суд со своим адвокатом «и разговоры перед процессом решил вести на дороге, занимая правый ряд проезжей части». По словам очевидца, автомобиль стоял у суда около пяти минут. Запись видеорегистратора направлена в ГИБДД для принятия мер.

Игорь Решетников приехал на свой процесс в Курганский городской суд фото: группа «Дорога в будущее -45» соцсеть «ВКонтакте»

В отделе пропаганды управления ГИБДД по городу Кургана сообщили «URA.RU», что по материалам и показаниям очевидца будет проведено административное расследование, по результатам которого будут приняты меры.

В суде по делу Игоря Решетникова в пятницу, 27 января, завершили допрос свидетелей стороны обвинения. Посредством видеоконференцсвязи были допрошены два свидетеля. Начальник отдела специального жилищного фонда МВД России Александр Миронов отметил, что кроме квартиры для проживания и кабинета для работы иных помещений для Решетникова не было предусмотрено. Жить и проводить совещания в центре реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево недопустимо. Заместитель начальника управления медицинского обеспечения МВД России Александр Коньков пояснил, что именно начальник УМВД Решетников должен был предпринять действия для включения реабилитационного центра в штат медсанчасти УМВД. С начала процесса было допрошено порядка 60 свидетелей обвинения.

15 февраля сторона защиты начнет представление доказательств невиновности Игоря Решетникова. В качестве свидетеля адвокаты планируют привлечь бывшего замначальника УМВД Андрея Алешкина, осужденного за взятки на 11,5 лет лишения свободы со штрафом в 12 млн рублей.

Экс-начальник УМВД Курганской области Игорь Решетников, напомним, обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он использовал центр реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево в личных целях, а также распорядился оплатить подрядчику невыполненные работы по проектированию кинологического центра.