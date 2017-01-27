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27 января 2017
26 января 2017
18:36  27 января 2017 0

В Тюменской области при пожаре погибли двое детей

Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Пожар вспыхнул днем в жилом домеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое детей погибли при пожаре в Тюменской области в пятницу, 27 января. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме в селе Киево Ялуторовского района.

Как рассказали в ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило в 13:09. В Киево загорелся многоквартирный одноэтажный жилой дом площадью 120 кв. метров. На место прибыли 19 человек личного состава и девять единиц спецтехники МЧС. Причины пожара выясняются.

«При пожаре погибли двое детей, — рассказал источник агентства. — Мальчикам было два и три года».

Тюменцы на местных форумах выражают соболезнования родным и требуют найти виновных в трагедии.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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