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27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
18:31  27 января 2017 0

В Пермском крае в ДТП погибли пять человек

ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
Причины аварии сейчас выясняют сотрудники полицииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате столкновения двух легковушек в Прикамье пять человек погибли. Количество пострадавших уточняется.

«Авария произошла в пятницу, 27 января, на 54-м километре трассы Нытва-Кудымкар. Столкнулись ВАЗ-2110 и KIA. В результате ДТП погибли пять человек, количество пострадавших пока неизвестно», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства трагедии и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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