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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:32  27 января 2017 2

В Екатеринбурге магазины заставили снизить цены на детское питание

Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, йогурт, тема, творожок, детское питание
После визита прокуроров продавцы сменили ценникиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокурорская проверка в Екатеринбурге заставила торговцев отказаться от спекулятивных цен на детские продукты.

Проверку проводила прокуратура Верх-Исетского района. Целью стало выяснение обоснованности цен на социально значимые продукты.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения закона. На территории Свердловской области установлен предельный размер торговой наценки на импортное детское питание — не более 20% к цене закупки товара, на детское питание отечественного производства — не более 25%», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Например, в магазине ООО «Элект» на момент проверки продавалось детское питание — фруктовое пюре с надбавкой 36,6%. А в магазине «Продукты» ООО «Торг» на детское питание цена завышена на 5,5% по отношению к допустимой надбавке

После проверки торговцы были вынуждены снизить цены.

Александр Лукманов
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