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27 января 2017
19:39  27 января 2017 2

Горбачев призвал Путина и Трампа запретить ядерные войны

Выставка Коротича, портрет горбачева
Горбачев в очередной раз высказал свое веское мнениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости возобновления политического диалога между Россией и США, а также скорейшем выходе из ситуации ядерной угрозы.

В интервью журналу «Time» Горбачев рассказал, что сейчас в очередной раз ядерная угроза кажется реальной из-за ухудшения отношений между двумя державами.

Именно поэтому необходимо возобновить конструктивный диалог для совместных действий, отказаться от гонки вооружений и сократить арсенал оружия, пишет «Газета.ру». Инициатива по принятию решений, по мнению Горбачева, должна исходить от двух человек — Владимира Путина и Дональда Трампа, в руках которых находятся более 90% ядерных арсеналов.

Отметим, что телефонный разговор лидеров двух держав может состояться 28 января. Будет ли обсуждаться проблема гонки вооружений — неизвестно.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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