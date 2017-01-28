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25 января 2017
11:26  28 января 2017 0

В ЯНАО пурга вторые сутки задерживает авиарейсы

Деревяшки. Нижневартовск., зима, заморозки, метель
Метель мешает не только самолетам, но и машинамФото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО пурга задерживает несколько авиарейсов. Проблемы с вылетом возникли в аэропорту вахтового поселка Сабетта, расположенного на берегу Карского моря.

Бушующая третий день пурга внесла свои коррективы в авиасообщение Ямала. Так, в аэропорту Сабетты с 27 января задерживаются пассажирские и грузовые рейсы в Москву, Новый Уренгой, Санкт-Петербург и Ярославль. Соответственно, из этих пунктов самолеты не могут вылететь в порт.

«В Сабетте порывы ветра достигают 22 метров в секунду, видимость менее 100 метров, даже перекрыты автомобильные дороги во избежание аварий, — сообщил „URA.RU“ источник в экстренных службах поселка. — Предупреждение по метеоусловиям объявлено до обеда 29 января. Возможно, что в субботу, 28-го, аэропорт принимать не будет».

Из-за серьезных метеоусловий в аэропорту работает штаб.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в ЯНАО из-за сильного ветра и снегопадов закрылись зимники.

Евгений Лазарев
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