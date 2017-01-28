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28 января 2017
27 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:14  28 января 2017 5

В Екатеринбурге водитель протаранил остановку

Наезд произошел на глазах инспекторов ДПСФото: Соцсеть

В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля протаранил остановочный комплекс на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского. Об этом сообщил «URA.RU» очевидец происшествия.

В момент наезда на остановке находились люди, ожидающие общественный транспорт. При столкновении, по словам свидетеля ДТП, два человека упали. Пока неизвестно, насколько серьезно они пострадали.

Так совпало, что наезд произошел прямо на глазах у инспекторов ДПС, которые в этот момент стояли рядом с остановочным комплексом. На место приехала скорая помощь. Также от очевидцев известно, что водитель — виновник аварии — не выходит из машины. Пока неизвестно, пострадал ли он, находится в нетрезвом состоянии или просто боится покинуть автомобиль.

«Водитель трезв, не справился с управлением, — сообщил „URA.RU“ сотрудник пресс-службы ГАИ Екатеринбурга Роман Столяренко. — Он снес знак „объезд препятствия справа“, пострадавших при столкновении нет».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 28 января, в субботу, в Москве, на Кутузовском проспекте, автомобиль сбил рабочих, расчищавших снег. Один мужчина погиб, трое получили травмы.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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