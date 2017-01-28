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28 января 2017
27 января 2017
14:03  28 января 2017 4

Фигуристка Евгения Медведева взяла золото на ЧЕ, установив два мировых рекорда

Евгения МедведеваФото: wikimedia.org

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала первое место на чемпионате Европы, который проходит в чешском городе Острава. При этом спортсменка установила сразу два мировых рекорда, пишет «Газета.ру».

Евгения Медведева набрала 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 в сумме. Таким образом она подтвердила титул, завоеванный в прошлом году. Правда, фигуристке не удалось побить свой собственный мировой рекорд в короткой программе, который она установила в финале Гран-при-2017.

Второе место заняла также россиянка — Анна Погорилая. Бронза досталась итальянке Каролине Костнер.

17-летняя Евгения Медведева завоевывает золото чемпионата Европы уже второй раз подряд. В прошлом году она победила на первенстве в Братиславе. Также в 2016 году Медведева стала чемпионкой мира в Бостоне.

Как добавляет Russian.rt.com, на подиум претендует и екатеринбургский фигурист Максим Ковтун, ставший вторым по итогам короткой программы.

Евгений Лазарев
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