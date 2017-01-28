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28 января 2017
27 января 2017
17:22  28 января 2017 2

Сообщники уничтожили email-переписку убийцы посла в Турции

Социальные сети. Сургут , гугл
Неизвестные взломали почтовый ящик убийцыФото: Артем Ковтун © URA.RU
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Сообщники уничтожили электронные письма убийцы посла в Турции Андрея Карлова, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на турецкие издания.

Следователи, наконец-то получившие доступ к почте Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы посла Карлова, обнаружили, что его ящик пуст. Причем неизвестные стерли всю переписку уже спустя два часа после убийства.

Пароль почтового ящика кто-то взломал, используя другую сим-карту. Это лишний раз доказывает, что у Алтынташа были сообщники.

Теперь власти Турции обратились к руководству Google с просьбой оказать помощь в проведении расследования. Дело в том, что убийца пользовался почтовым сервисом Gmail.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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