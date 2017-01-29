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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
20:45  28 января 2017 18

ФСБ задержала автора сайта «Шалтай-Болтай», выманив с Украины

Силовики, обыск. Москва, камера, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Журналист и сотрудник ФСБ задержаныФото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ задержала автора сайта «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, выманив с Украины. Подозреваемый журналист по прозвищу Льюис дал показания на замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Владимир Аникеев был задержан еще в конце октября 2016 года в Санкт-Петербурге по прилете с Украины. Поскольку Льюис не хотел возвращаться в Россию, «была разыграна сложная комбинация с целью выманить» его, сообщает «Газета.ру». По данным ФСБ, именно Льюис, а не украинские хакеры опубликовали переписку помощника президента России Владислава Суркова.

Во время показаний Аникеев часто упоминал Сергея Михайлова — замглавы ЦИБ ФСБ. По версии следствия, в начале 2016 года в подразделение, возглавляемое Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай», который рассекретил переписку госслужащих. Работа была поручена оперуполномоченному ФСБ Дмитрию Докучаеву, который успешно обнаружил и вычислил подозреваемых.

После этого у команды «Шалтая-Болтая» появился куратор, которым, по некоторым данным, мог стать как раз Сергей Михайлов. По словам Льюиса, с тех пор «Шалтай-Болтай» переключился исключительно на контент, который предоставлял куратор.

По неофициальным данным, суд арестовал всех троих: Михайлова, Докучаева и Аникеева. Последнему, пишут «Известия», предъявлено обвинение по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации».

По информации источника журналистов, окружение называет Сергея Михайлова не предателем, а «хорошим специалистом, который просто заигрался».

Евгений Лазарев
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