{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
Главные новости Челябинской области
07:36  30 января 2017 0

На Южном Урале угнали скорую помощь

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Реанимобиль выкрали прямо из гаражаФото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе сотрудники полиции в воскресенье, 29 января, задержали подозреваемого в угоне автомобиля скорой помощи. Реанимобиль Fiat 2011 года выпуска был угнан поздно вечером 28 января. Злоумышленник вскрыл в 22 часа 30 минут гараж станции скорой помощи на Машгородке.

«Ключи находились в замке зажигания автомобиля на случай экстренного выезда, поэтому завести автомобиль угонщику не составило труда», — рассказал руководитель станции Антон Криушов агентству новостей и информации «NewsMiass». Реанимобиль вскоре был обнаружен, а угонщика, 26-летнего жителя Миасса, задержали на следующий день.

Угонщик успел устроить на реанимобиле мелкое ДТП, после чего бросил застрявшее в сугробе авто в районе стадиона «Северный». По факту угона спецтранспорта заведено уголовное дело.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров