{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
00:33  30 января 2017 0

Захарова пообещала приз за лучшую карикатуру на Бориса Джонсона

Медиа-форум
Джонсону не понравилось приглашение Захаровой в Палату общинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, объявила на своей странице в Facebook конкурс карикатур на главу МИД Великобритании, экс-мэра Лондона Бориса Джонсона. Поводом стало возмущение Джонсона из-за приглашения Захаровой в Палату общин. Мероприятие в Палате общин, на которое также пригласили главного редактора RT Маргариту Симоньян, планировалось на 29 января, но было перенесено.

Как передает Daily Mail, Джонсон, узнав о приглашении Захаровой, «пришел в ярость».

«Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме. Представляю, что было бы, если бы я поехала», — цитирует Марию Захарову РИА «Новости».

Она также отметила, что Лондон давно стал прибежищем «всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников».

За лучшую карикатуру на Бориса Джонсона обещан приз. Рисунки можно оставлять под постом Марии Захаровой в Facebook.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров