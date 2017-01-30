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30 января 2017
29 января 2017
01:03  30 января 2017 0

Основатель ночного клуба Soho Rooms выпал с 17-го этажа

Самиздат. Вечеринка
По мнению очевидцев, Сергей Ткаченко погиб в результате несчастного случаяФото: Дарья Попова © URA.RU

Один из учредителей ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff, скончался от травм, полученных при падении с 17-го этажа.

Как сообщает «Газета.ру», тело 41-летнего мужчины было обнаружено днем 29 января на козырьке жилого дома по Шмитовскому проезду. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. По факту гибели мужчины следственными органами проводится проверка.

«Вести.ру» сообщают со ссылкой на очевидцев трагедии, что перед падением из окна Ткаченко поссорился со своей женой. Он вылез на подоконник и сорвался вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сергей Ткаченко — популярный российский диджей, промоутер, партнёр различных крупных проектов и музыкальный продюсер, известный под псевдонимом S. Jeff. Свой творческий путь начал в 1993 году, играл в различных московских клубах, но основную карьеру строил с 1999 года как диджей, напоминает Life. Один из основателей ночного клуба Soho Rooms, руководство которым оставил четыре года назад.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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