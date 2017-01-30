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30 января 2017
05:44  30 января 2017 6

Российские ученые разработали средство для борьбы с наркозависимостью

Клипарт , медицина, укол, шприц, игла, наркомания
Препарат блокирует удовольствие от принятых наркотиковФото: Алексей Гущин © URA.RU

Препарат, эффективный при борьбе с опиоидной зависимостью (от героина, морфина и дезоморфина) разработали специалисты Российский академии наук. Он блокирует удовольствие от принятых наркотических средств.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, препарат может стать основой для первого отечественного лекарства от наркотической зависимости. Он является ненаркотическим аналогом морфина. Попадая в кровь, препарат способствует выработке антител, препятствующих проникновению наркотика в мозг.

Если же удовольствия от наркотика не будет, человек потеряет мотивацию к его употреблению, считают ученые. Но на полное излечение от зависимости потребуется не менее двух лет.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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