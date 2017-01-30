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30 января 2017
07:50  30 января 2017 2

В Канаде устроили стрельбу в мечети, есть погибшие. ФОТО

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
В результате стрельбы в Канаде погибли пять человек (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В канадском Квебеке в результате стрельбы в мечети погибли пять человек.

ЧП произошло у Исламском культурном центре, уточняет «Газета.ру», ссылаясь на главу мечети. В этот момент в здании находилось около 40 человек, пишет Reuters. По имеющимся данным, неизвестных, участвующих в стрельбе, было трое.

Двое подозреваемых уже задержаны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Huffington Post Quebec. На месте происшествия развернута обширная работа полицейских, часть из которых «хорошо вооружена».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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