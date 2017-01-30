Участники уникального спортивного проекта в Югре сотворили сенсацию

11:51 30 января 2017 1

В Нижневартовске прошли первые игры лайт-лиги уникального турнира по волейболу среди школьников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске состоялись первые матчи четвертого сезона чемпионата «Школьной волейбольной Лиги» (ШВЛ). Результаты отказались сенсационными, рассказали «URA.RU» организаторы турнира.

Большинство команд провели по три матча. У юношей в группе №1 первое место занимают дебютанты турнира — команда «Гимназии №2». На втором — второй состав школы №6,а на третьем воспитанники школы №15. В мужской группе №2 на первом месте вторая команда школы №3, на втором — школа №18, а на третьем — коллектив юношей школы №32, впервые в истории турнира заявившей мужской состав. Ранее это учебное заведение выставляло только женские сборные.

У девушек в группе №1 на первое место вышла школа №11, второе — у дебютантов турнира, «Гимназии №2», третье — у третьего состава школы №12. Во второй группе лучшие на этот день — воспитанницы школы №21, на втором месте — школа №6, на третьем — школа №13.

По оценкам главного судьи соревнований Евгения Сулэ, общий уровень подготовки команд в лайт-лиге ШВЛ заметно вырос по сравнению с прошлыми сезонами — от техники игры до тактического рисунка матчей. Напомним, что в четвертом сезоне чемпионата ШВЛ играет рекордное количество команд — 56 сборных юношей и девушек из 29 средних школ и трех нижневартовских колледжей. Пока проходят игры лайт-лиги. Впереди также розыгрыши первого дивизиона «Школьной волейбольной лиги».