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30 января 2017
11:54  30 января 2017 15

Вор Гули, которому присягнули свердловские торговцы, расправился с конкурентом

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Самозванцу отрезали ухоФото: Александр Мамаев © URA.RU

44-летний Надир Салифов по кличке Гули расправился с конкурентом — Рафиком Эйвазовым, по кличке Рафик Массалинский — его поймали в Турции и отрезали ухо.

«Если раньше неправильным ворам символически били по ушам, то теперь их, по-азиатски, стали резать», — пишет «Прайм Крайм». Гули считает Рафика неправильным вором, а точнее — самозванцем. Поэтому подручные азербайджано-уральского авторитета сделали конкуренту шефа недвусмысленное предупреждение. Якобы для того, чтобы насолить Гули, Рафик выяснил адреса двух его братьев, которые сейчас находятся на свободе, и готовил на них покушение. Сам Гули лично участвовать в разборках не может, он руководит из-за решетки. До 2021 года он будет отбывать срок в ИТК-8 особого режима в поселке Пута в Азербайджане.

Как ранее сообщало «URA.RU», находясь в местах лишения свободы, Гули занял место, которое прежде на Урале было за Ровшаном Ленкоранским, убитым в Турции в результате покушения 18 августа 2016 года. Свердловские торговцы присягнули ему. Раньше продавцы платили дань Ровшану, а теперь будут Гули.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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