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11:56  30 января 2017 0

На Ямале из-за плохой погоды перекрыты зимники

Зимники на Ямале закрыты из-за плохой погодыфото - ГУ МЧС Ямала

На Ямале остаются закрытыми два зимника. Речь идет о дорогах «Салехард — Надым» и «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале». По данным на понедельник, 30 января, другие трассы работают с ограничениями.

По зимнику «Уренгой — Красноселькуп» может ездить транспорт массой от 3,5 до 25 тонн. Неполноприводный транспорт массой менее 3,5 тонн на дорогу не допускается.

Автозимник «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» открыт для автомобилей массой до 30 тонн.

На ледовой переправе «Салехард — Лабытнанги» установлен тоннаж для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, гусеничных — 40 тонн.

В регионе отмечаются неблагоприятные погодные условия.

Юлия Фролова
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