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Главные новости Курганской области
12:15  30 января 2017 4

В Кургане официально зарегистрировано 55 ДТП из-за неубранного снега

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, авария, пикап
В начале января Курган завалило снегомФото: pixabay.com
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С начала 2017 года в Кургане зарегистрировано 124 аварии, которые произошли из-за недостатков эксплуатации дорожной сети. Среди них 55 случаев связаны с недостатками зимнего содержания.

Такой ответ получило «URA.RU» на официальный запрос из городского отдела ГИБДД. В Госавтоинспекции заверили, что с сотрудниками постоянно проводятся занятия по оформлению бумаг при ДТП. «В случае выявления недостатков эксплуатации улично-дорожной сети составляется акт, который предусмотрен положением №4 административного регламента», — говорится в письме за подписью начальника отдела ГИБДД по городу Кургану Николая Горелова.

Юристы, которые занимаются оформлением ДТП, между тем, заявляют, что подобных случаев сотни. Так, по сообщениям соцсетей, в субботу, 28 января, у бассейна «Дельфин» легковушку выбросило на полосу встречного движения, в результате аварии она столкнулась с рейсовым ПАЗом. К счастью, все участники аварии остались живы.

Сейчас участники аварий, которые произошли из-за дорожных условий, готовят коллективный иск к администрации Кургана.

Татьяна Жаткина
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