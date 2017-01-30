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Главные новости Свердловской области
12:37  30 января 2017 1

Стала известна причина масштабного блэкаута на Уралмаше

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество
Без электричества в ноябре остались сотни тысяч человекФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Спустя 2,5 месяца после масштабного отключения электроэнергии на Уралмаше в Екатеринбурге специалисты выяснили причину аварии.

«Комиссия определила причины отключения электроэнергии. Это труднодиагностируемый дефект крепления грозотроса», — заявил сегодня генеральный директор МРСК Урала Сергей Дрегваль.

По его словам, чтобы исключить повторение подобных ситуаций, после ЧП провели дополнительные осмотры на оборудовании, на котором было применено такое же техническое решение крепления проводов.

Масштабный энергетический коллапс в Екатеринбурге на Уралмаше произошел утром 15 ноября, когда отключилась двухцепная линия электропередачи 110 кВ Среднеуральской ГРЭС — Свердловская — 1,2. Тогда специалисты высказали предположение, что авария произошла из-за аномальных холодов на Урале.

Была прекращена подача электроэнергии в жилые дома, оказались обесточены транспортная система и социально значимые учреждения.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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