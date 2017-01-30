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Главные новости Курганской области
12:43  30 января 2017 1

В Заозерном из-за крупной аварии отключена холодная вода

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Воду включат после устранения аварииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На ул. Мальцева в курганском поселке Заозерный произошла авария на водопроводе в районе магазина «Метрополис». В связи с ЧП от холодного водоснабжения были отключены несколько зданий, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Без воды остались дома по адресам: 3 микрорайон, д. 21, 24, 26, 31а, а также д. 28а (Детский сад №133), 17 (детский сад №130), 33 (спорткомплекс «Велес»), 29а (т/п №106), 30а (кафе), 30 («Метрополис»).

Бригады «Водного союза» работают на месте утечки. Среди первоочередных работ: закрытие задвижек и откачка воды.

Татьяна Жаткина
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