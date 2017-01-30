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30 января 2017
14:06  30 января 2017 0

«Мегафон» накажут за дорогой роуминг. Тарифы завышены на 2200 процентов

Клипарт. Вывески. Пермь, мегафон, сотовая связь
"Мегафону" придется пересмотреть цены в роумингеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дело возбуждено против компании «Мегафон» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила сотового оператора в завышении тарифов на связь в роуминге.

Как указывается в документах ФАС, «Мегафон» с 12 декабря 2016 года увеличил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Как пишет «Газета.Ru», антимонопольщики заявляют, что повышение тарифов компанией «Мегафон» по различным направлениям составило от 20 до 2200% от ранее установленных.

Дело будет рассмотрено 6 марта 2017 года. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на данные ФАС, остальные операторы связи, взаимодействующие с зарубежными коллегами, тарифы на услуги в роуминге не повышали.

В конце ноября 2016 года сообщалось, что ФАС намерена проверить МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 в связи с заявлениями сотовых операторов о повышении роуминговых тарифов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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