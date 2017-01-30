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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:58  30 января 2017 8

В Екатеринбурге обратный отсчет времени до ЧМ-2018 запустили со второй попытки. ФОТО

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, якоб александр, куйвашев евгений, часы чм-2018, отсчет времени до мундиаля 2018, russia-2018
"Мяч" с первого раза не запустил часыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Историческом сквере Екатеринбурга в понедельник, 30 января, запустили часы обратного отсчета времени до старта чемпионата мира по футболу, который начнется ровно через 500 дней.

На мероприятии выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, олимпийская чемпионка Ирина Зильбер. Возле сцены переминались с ноги на ногу (на улице — легкий морозец) министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, один из заместителей Якоба, Сергей Тушин, а также «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

После торжественных слов представители руководства области и города нажали на кнопку в виде футбольного мяча, но табло так и не загорелось. Свои коррективы, по словам организаторов, внесла погода, что немного смутило выступавших: Якоб начал пристально вглядываться в табло, а Куйвашев — вертеть мяч в руках. Запустить механизм удалось спустя минуту.

«Еще недавно мы боролись за то, чтобы у нас состоялись матчи чемпионата мира по футболу. Время летит быстро, и вот осталось всего 500 дней. Все работы по подготовке идут в полном соответствии с графиком», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Александра Якоба, вся созданная к мундиалю инфраструктура поможет городу в будущем готовить новых чемпионов.

В это время в расположенном неподалеку шатре спонсоры угощали безалкогольным пивом гостей, среди которых оказалось много студентов. Всего на открытии часов обратного отсчета собралось около пятисот гостей.

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На открытие пришли даже школьники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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