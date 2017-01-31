Главные вызовы губернаторов накануне кампании 2017 года

17:00 30 января 2017 13

Политологи назвали главные слабости уральских губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переизбрание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возможно только при сохранении баланса элиты в регионе до сентября 2017 года, считают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В свежем докладе «Губернаторские выборы — 2017 и региональная элита: новые вызовы и конфликты» описаны главные риски глав регионов в преддверии выборов.

На Среднем Урале упрочились позиции игроков, конфликт с которыми мог бы создать проблемы для действующей власти, считают эксперты.

«Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в состав высшего совета „Единой России“. При этом первым вице-губернатором продолжает оставаться Владимир Тунгусов, а советником губернатора стал гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын», — говорится в докладе АПЭК.

Наблюдатели считали, что достигнутый в мае 2016 внутриэлитный консенсус продержится только до выборов в Госдуму, пишут эксперты. Однако, вопреки этим мнениям, ситуация дает повод для оптимизма.

Отставка главы администрации губернатора Пермского края Анатолия Маховикова пошатнула и так неустойчивые позиции Басаргина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Если баланс сил не будет нарушен из-за негативных поводов, серьезно подрывающих позиции Евгения Куйвашева, есть шанс на сохранение этого баланса как минимум до сентября 2017 года», — отмечают авторы исследования. При этом они подчеркивают, что даже незначительное изменение баланса сил создаст очень серьезные риски для действующего главы Свердловской области.

В другом субъекте Большого Урала, Пермском крае, возможен сценарий, при котором ослабевают все вовлеченные в конфликт региональные игроки. Это создает благоприятный фон для начала работы нового губернатора, «делая местную элиту более склонной к уступкам», говорится в докладе. Политологи АПЭК уверяют, внутриэлитные конфликты и протесты в Пермском крае к лету только усилятся. По мнению экспертов, тенденция была заложена еще в прошлом году, когда свой пост оставил глава администрации губернатора Анатолий Маховиков, а чуть позже в отставку отправилось и правительство края.

По мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, у главы Пермского края Виктора Басаргина меньше шансов на переизбрание, чем у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Это и в силу различных групп, которые борются за выдвижение своего кандидата на пост губернатора, и в силу того, что сам Басаргин, в отличие от Куйвашева, не обладает всей полнотой контроля в регионе. Отставка правительства была, на мой взгляд, неудачным шагом в преддверии губернаторских выборов», — заявил Орлов в интервью «URA.RU», отметив, что позиции Басаргина никогда не отличались устойчивостью. При этом политолог отметил, что шансы его на выдвижение на второй срок остаются, хоть и не высокие.

В этом году региональной элите придется корректировать свою тактику, считают эксперты АПЭК.

В докладе перечислены четыре основных вызова, которые стоят перед властями на местах.

Во-первых, им нужно считаться с тем, что накануне предвыборного цикла врио глав регионов стали политики с серьезной федеральной поддержкой, такие как Дмитрий Миронов в Ярославской области и Игорь Васильев в Кировской области. Эти назначения были поданы в СМИ в контексте укрепления позиций выходцев из силовых структур в системе власти, отмечают эксперты.

Справоросс Александр Бурков может стать конкурентом Евгения Куйвашева на выборах в сентябре 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй вызов — новый формат публичных кампаний против губернаторов. Время крупных уличных акций прошло, сейчас в тренде технология привлечения внимания СМИ к точечным протестам.

Еще один вызов заключается в снижении влияния парламентской оппозиции. Оппоненты действующих глав регионов могут сделать ставку на договоренности с местными администрациями, а могут участвовать в информационной кампании против них. Хотя функционеры парламентской оппозиции все же называют потенциальными кандидатами в губернаторы: Александра Буркова («Справедливая Россия», Свердловская область) или Вячеслава Мархаева (КПРФ, Бурятия).

В-четвертых, в 2017 году на предвыборную ситуацию могут влиять отношения властей с руководством соседних территорий. Так, в Севастополе частью информационной повестки в 2017 году может стать диалог властей города федерального значения с Республикой Крым.

Авторы доклада резюмируют: «Внутриэлитные конфликты принято считать предвестниками конкурентной губернаторской кампании. Однако в 2017 году существует высокая вероятность того, что противоречия в целом ряде регионов выльются в масштабные информационные кампании до старта гонки (с вовлечением элиты и экспертного сообщества), а собственно борьба кандидатов будет проходить на более спокойном фоне».