16:50 30 января 2017 1

На "Екатеринбургэнергосбыт" претендуют сразу несколько госструктур Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торги, на которых будет продан Екатеринбургэнергосбыт, структурное подразделение МРСК Урала, гарантирующий поставщик для потребителей столицы Урала, состоятся в 2017 году. «Точнее сказать нельзя. Продажа должна быть одобрена советом директоров „Россетей“. Пока не завершатся все необходимые корпоративные процедуры в материнской компании, МРСК Урала никаких самостоятельных действий предпринимать не может», — рассказал журналистам в понедельник, 30 января, гендиректор МРСК Урала Сергей Дрегваль.

ПАО «Россети» в марте 2016 года решило выставить на торги энергосбытовые активы на Северном Кавказе, в Республике Тыва, в Псковской и Свердловской областях. Они будут продаваться по отдельности, хотя на первом этапе было решение об их уходе с торгов общим лотом. По мнению главы МРСК Урала, екатеринбургская компания на фоне остальных — «просто жемчужина».

Он назвал и претендентов на компанию — с его точки зрения, это как государственные структуры, вроде «Интер РАО» или «Атомэнергосбыт», так и крупные частные — вроде «Т Плюс». «И нам бы очень не хотелось, чтобы покупателем стала структура, которая имеет в регионе других гарантирующих поставщиков, но очень проблемных», — сказал Дрегваль, намекая на компанию МРСЭН. Ее подразделение, Роскоммунэнерго, работающее в Нижнем Тагиле, является одним из крупнейших должников МРСК Урала, задолженность составляет около 700 млн рублей, при этом просроченная — 568 млн рублей.

«Екатеринбургэнергосбыт» также отчитался о задолженности по платежам от потребителей в 343 млн рублей, однако глава компании уверен, что на привлекательности актива это не скажется. Среди должников сбытовой компании он отметил МУП «Екатеринбургэнерго», просроченная задолженность которого находится на уровне 221 млн рублей. «Конечно, объем задолженности сократился. Но мы бы хотели, чтобы платежная дисциплина в адрес дочерней сбытовой компании также стабилизировалась», — говорит Дрегваль.

«Т плюс» уже несколько месяцев называют главным претендентом на покупку «Екатеринбургэнергосбыта»: «Т Плюс» создает в Екатеринбурге единого оператора теплосетевого комплекса (третий по размерам в стране) и развивает сбытовые активы. В июле начало работу АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», образованное путем слияния МУП «Екатеринбургэнерго» и ООО «СТК» (входит в «Т Плюс» Виктора Вексельберга).

АО «Екатеринбургэнергосбыт» на рынке сбыта электроэнергии работает восемь лет. В 2008 году сбытовая компания была выделена из состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Основными функциями сбытовой компании являются покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, их реализация потребителям г. Екатеринбурга и независимым сбытовым компаниям, работающим в зоне ответственности АО «Екатеринбургэнергосбыт». Для выполнения основных функций компания обладает статусом гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка.