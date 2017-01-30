16:30 30 января 2017 2

Историей с землями в Баландино занимается СК РФ по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Баландинского сельского поселения Красноармейского района, пригорода Челябинска, в конце прошлой недели прошли обыски и выемка документов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили и глава поселения Вера Галицкова, и представитель следственного отдела Копейска, курирующего район. «Оперативные мероприятии проводили сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области», — уточнили в Копейске.

Как рассказала «URA.RU» Вера Галицкова, ранее был задержан ее водитель. По данным СК РФ по региону, мужчина находился за рулем служебного автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Он отказался пройти медицинское освидетельствование и попытался дать сотрудникам ДПС взятку в 15 тыс. рублей. После чего его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

«Он признал свою вину, сразу! — рассказала „URA.RU“ глава. — Но у него якобы нашли в бардачке какие-то документы из администрации. Связанные с земельными участками. А потом пришли ко мне, изъяли все, даже телефон и жесткий диск. Ничего не объяснили».

По словам Веры Галицковой, в отношении нее несколько раз пытались устраивать провокации, связанные с распределением земельных участков. «Пытались дать взятку, я даже писала об этом главе района Юрию Сакулину, — говорит глава. — Но я никогда не шла на нарушения закона. И кто-то заинтересован в том, чтобы меня убрать с этой работы».

По одной из версий, высказанных Верой Галицковой, против нее может также действовать одна из сторон конфликта вокруг Южно-Уральского профессионального института. Учредителем челябинского вуза, ныне находящегося в процессе ликвидации, является администрация Баландинского сельского поселения. Было много судов, в том числе и с участием ректората вуза, процессы еще не закончены.

Вера Галицкова выиграла выборы главы сельского поселения в сентябре 2013 года. Избирательная кампания превратилась в долгий марафон. Несколько раз отменяли и результаты праймериз и итоги выборов. Интерес в селу, расположенному близ Челябинска, на землях, пригодных для элитных поселков, проявляли известные политики и коммерсанты.

В СК РФ по Челябинской области обещали дать комментарии позже.