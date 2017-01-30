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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:53  30 января 2017 0

В Екатеринбурге банкротят конкурента компании «Сима-ленд»

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Сама компания уже находится в стадии банкротстваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге банкротят «Корпорацию ПЭМБИ», иск значится в картотеке арбитражных дел. К производству он пока не принят. Истец — юрист Григорий Шинкарев, который не имеет ранее выигранных дел по взысканию задолженности с компании.

«Корпорация ПЭМБИ» работает в секторе поставки и производства товаров народного потребления. По заказу «Корпорации ПЭМБИ» производятся товары под торговыми марками «СТОП! ЦЕНА», «Традиция», «РЭМБО», BRONT, VERANDA. Компания «ПЭМБИ» являлась владельцем сети магазинов товаров для дома и сада.

Узнать подоплеку дела не удалось: сайт «ПЭМБИ» не работает. По данным сервиса «Контур. Фокус», в настоящий момент компания находится в стадии ликвидации: процесс начат 10 января 2017 года. Ликвидатором является владелец 14% акций компании — Владимир Кулясов, 86% акций, которыми владеет Илья Костякин, находятся в залоге. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Компания работает по 11 направлениям. Ее основные конкуренты, судя по списку товаров на странице компании в соцсетях, — оптово-розничные организации вроде ООО «Сима-ленд».

Истцом выступает некий Григорий Шинкарев как физическое лицо. Он, судя по выписки из реестра юрлиц, является ИП в области права, а также соучредителем нескольких компаний. Отметим, что в картотеке арбитражного суда нет данных о том, какие суммы задолжала Шинкареву «Корпорация ПЭМБИ».

За 2015—2016 годы Григорий Шинкарев подал иски о банкротствах к пяти разным компаниям, среди которых «Завод стальных конструкций», «Промстройсити» и «Уралбетон».

Дарья Косинцева
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