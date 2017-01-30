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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:07  30 января 2017 9

В Екатеринбурге суд вынес решение по квартире убитой пенсионерки Ледовской

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
По иску Юрия Пономарева квартира передана ЕкатеринбургуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело «Ройзмана-Кинева»
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Квартиру убитой пенсионерки Ольги Ледовской, которой преступным путем завладел сообщник бывшего депутата городской Думы Екатеринбурга Олега Кинева, передали в собственность Екатеринбурга. Иск был подан заместителем генерального прокурора России Юрием Пономаревым, сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

Ранее Олега Кинева, а также его сообщников Сергея Чувакова, Андрея Гусева и Алексея Худоногова приговорили к различным срокам заключения. Кинев и Чуваков обманули Ледовскую, и вместо договора пожизненной ренты оформили договор дарения на Чувакова. В результате ему досталась трехкомнатная квартира на Ботанике в Екатеринбурге. Пенсионерка потеряла при сделке больше 5 миллионов рублей.

Позже депутат Кинев организовал убийство старушки. Исполнить замысел взялись Гусев и Худоногов.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев обратился в суд с иском о передаче квартиры убитой пенсионерки городу из-за отсутствия у нее наследников. 24 января Чкаловский суд Екатеринбурга рассмотрел заявление и удовлетворил иск в полном объеме.

Лев Истомин
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