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30 января 2017
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28 января 2017
27 января 2017
18:14  30 января 2017 20

Проректора тюменского вуза отправили в СИЗО. Защита уже отреагировала

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма
Защита обжаловала избрание меры пресечения для ОшибковаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Арест ректора Тюменского индустриального университета
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Защита проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова обжаловала решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил адвокат обвиняемого.

Ленинский районный суд Тюмени накануне принял решение об избрании меры пресечения для Ошибкова в виде заключения под стражу. До 24 марта проректор будет находиться в СИЗО. При этом суд не счел достаточным основанием для отказа в заключении под стражу наличие у Ошибкова диагноза «инсульт».

В понедельник, 30 января, защита Ошибкова обжаловала решение суда.

Как уже сообщало «URA.RU», проректору ТИУ Александру Ошибкову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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