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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
18:41  30 января 2017 2

США из-за политики Трампа перестали выдавать визы жителям ряда стран

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Въезд в США "заказан" гражданам семи странФото: Анна Майорова © URA.RU

Американское посольство в столице Германии обратилось с заявлением к гражданам Ливии, Ирана, Ирака, Судана, Сомали, Сирии и Йемена с рекомендацией на неопределенное время приостановить подачу документов на получение визы в США.

Выдача американских виз прекращена до следующего уведомления, пишет Russian.rt.com.

Ранее США ограничили въезд гражданам этих стран. Американский президент Дональд Трамп объяснил такое решение ужесточением миграционной политики США.

Указ нового хозяина Белого дома прокомментировала супермодель Кристи Тарлингтон. Она опубликовала черно-белую фотографию своих родных и рассказала о их непростой судьбе. В частности, Тарлингтон сообщила, что ее бабушка и дедушка рискнули и покинули родину «с разбитым сердцем», чтобы начать все заново в Штатах и стать американскими гражданами, сообщает «Газета.ru». Свое заявление она завершила фразами «Я иммигрант» и «Нет запрету, нет стене».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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