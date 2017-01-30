19:23 30 января 2017 9

Директор УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков говорит, что согласно документам дом отремонтирован Фото: читатели "URA.RU"

У жителей дома по ул. Малышева, 27 в Екатеринбурге после некачественного капитального ремонта пришли в негодность деревянные межэтажные перекрытия. Соседи сверху рискуют провалиться на нижний этаж. Однако денег на исправление ситуации из регионального фонда содействия капремонта получить не удастся.

В конце декабря компания «Линкор» провела капремонт дома. Но из-за плохо выполненных работ оторвался вентиль от трубы отопления, пролегавшей на чердаке. Водопадом из кипятка за считаные минуты было уничтожено имущество в квартирах целого подъезда. Независимые эксперты, вызванные жителями для оценки ущерба, вскрыли потолки и обнаружили, что и без того старые деревянные межэтажные перекрытия полностью прогнили и разрушились вследствие потопа. Находиться как минимум в двух помещениях сейчас опасно для жизни. Полы в коридоре и ванной в одной из квартир могут провалиться этажом ниже.

По словам старшего по дому Дмитрия Шпинькова, компания «Линкор», делавшая ремонт, не горит желанием возмещать ущерб. «Вскоре после потопа они предложили нам смешную сумму. Жильцов это не устроило, и они позвали независимых экспертов, которые в дополнение ко всему обнаружили разрушение перекрытий. В ответ „Линкор“ привлек своих экспертов. Сейчас мы ждем их заключение. Если суммы будут сильно разниться не в нашу пользу, то мы будем решать вопрос через суд», — сообщил «URA.RU» Шпиньков.

Дом оказался в странной ситуации — его вроде бы отремонтировали, но на самом деле состояние здания не отвечает действующим стандартам и требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, говорит директор УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков. «Вместо капремонта, за который жильцы будут расплачиваться еще долгие годы, люди получили разрушенные квартиры, сгнившие перекрытия и невозможность привести в порядок инженерные и строительные конструкции дома, — отмечает Плешаков. — К сожалению, управляющая компания в силу действующего законодательства исключена из процесса капитального ремонта и не может оперативно помочь жителям в этой ситуации, поскольку ремонт перекрытий не является видом текущего ремонта и не входит в компетенции УК».

В системе капитального ремонта Свердловской области возникла серьезная и пока нерешаемая проблема.

Как выяснилось, в перечне работ по капремонту (они прописаны в программе, разработанной Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и утвержденной правительством области) в принципе отсутствует такой вид работ, как ремонт межэтажных перекрытий в многоквартирных домах.

Межэтажное перекрытие разрушено практически полностью Фото: жители дома

Суммы на ремонт перекрытий потребуются немалые. Есть большая опасность, что «Линкор» будет уклоняться от возмещения ущерба вплоть до банкротства. При этом нельзя отремонтировать межэтажные перекрытия за счет депозита, который подрядчик оставляет региональному фонду содействия капитальному ремонту в качестве гарантии на случай некачественного выполнения работ. Данный депозит распространяется только на работы, которые были фактически выполнены.

«Между тем в регионе есть дома с истлевшими деревянными перекрытиями, но с еще недостаточно изношенными архитектурными конструкциями, что не позволяет признать здания ветхими в целом. Однако даже если здание остро нуждается в ремонте межэтажных перекрытий, денег на это региональный оператор капремонта не даст», — пояснил исполнительный директор УК ЖКХ Октябрьского района Дмитрий Осокин.

На совещаниях с участием руководства регионального оператора управляющие компании Екатеринбурга поднимали данную проблему и задавали вопрос о том, что делать, если в доме требуется ремонт именно межэтажных перекрытий. Никакого ответа получено не было.

С точки зрения Михаила Плешакова, вопрос надо решать силами комиссии по ЧС или фонда капремонта. «Я вижу системный характер проблемы и считаю уместным создание рабочих групп при органах исполнительной власти для ее решения. Со своей стороны готов войти в состав таких групп», — резюмирует Плешаков.

В настоящее время УК ЖКХ Октябрьского района подготовила письмо на имя руководителя регионального фонда содействия капитальному ремонту Андрея Андриянова (и копии на имя начальника Управления ЖКХ Екатеринбурга Владимира Гейко и главы министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова) с просьбой принять экстренные меры и включить в производство работ по региональной программе капитального ремонта замену межэтажного перекрытия.

Отметим, что «Линкор» не раз оказывался в центре скандала из-за некачественно проведенного капремонта. Так, после капремонта в многоквартирном доме в городе Михайловске Свердловской области начались серьезные проблемы: что-от отваливается, ломается, начались перебои с водой, а на днях прорвало трубу отопления.