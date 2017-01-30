19:15 30 января 2017 6

Проект был разработан в 2013 году, но зданий нет, набережная не достроена фото - скрин с видео официальный канал ООО СТК МТ Электро

В Сети распространяется видеоролик с проектом освещения еще не существующих зданий на набережной Салехарда. Его опубликовали сами разработчики — компания «СТК МТ Электро» — на канале «Ютуб». При этом специалисты указали, что он был разработан еще в 2013 году. На видео представлены два огромных купола, которые меняют подсветку в течение четырех минут.

Напомним, сейчас реконструкция набережной в Салехарде находится в стадии замораживания. Более того, она обнесена металлическим забором после двух детских смертей. Зданий, которые изображены на видео, на набережной нет.

Ранее проектировщики выкладывали в Сеть изображение куполов и их описание — это должен был быть многофункциональный центр. Предполагалось, что под одним куполом разместится Центр общественных коммуникаций (работающий для проведения выставок, конференций и культурно-массовых мероприятий), в другом — центр отдыха с оранжереей.