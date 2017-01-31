10:10 31 января 2017 0

К неврологам иногда привозят пациентов прямо из тренажерки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Ах, как у меня болит голова!» — фирменная фраза женщин пожилого возраста становится любимой и у мужчин — у тех, кто работает в офисе. Из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни все больше людей страдают болями в голове, спине и шее — констатируют медики. Рецептом о том, как изменить качество своей жизни, поделилась врач-невролог СМТ-клиники Елизавета Гужина. В интервью «URA.RU» она рассказала самые яркие случаи из своей врачебной практики.

— Елизавета Юрьевна, от разных врачей (терапевтов, урологов, кардиологов) мне доводилось слышать о том, что боли по «их профилю» часто имеют неврологическую природу. Действительно, «все болезни от нервов»?

— Так и есть: стресс провоцирует и усиливает многие заболевания. Боли могут возникать из-за множества причин, но значительная часть причин — неврологические. К тому же, есть «отраженные» боли. Боль в голове — это не всегда боль в голове, так же, как и в спине. Пациент может испытывать какие-то неприятные ощущения в различных частях тела, но причина может быть совсем в другом месте. Человек что-то лечит, не понимает толком, что именно, потом идет обследоваться, и порой выясняются невероятные вещи.

Зачастую головные боли, так же как боли в спине и шее, имеют неврологическую природу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Знакомый рассказал: почувствовал боль в почках, пришел к урологу — тот назначил полное обследование: УЗИ, онкомаркеры, ничего не нашел и отправил к невропатологу. Такое бывает?

— Постоянно. Мы с урологами вообще многих пациентов вместе ведем. Приходят люди к проктологу или урологу с болью в области паха или промежности, а оказывается, что это ущемился корешок нерва. Боли в паховой области часто возникают при патологии поясничного отдела позвоночника, а боли в области сердца — при патологии грудного отдела.

— Ваши слова — укор мне лично: однажды меня забеспокоило сердце, я сделал УЗИ, кардиограмму, побывал у кардиолога — тот не выявил никаких патологий и тоже порекомендовал обратиться к невропатологу…

— У меня на днях была пациентка, которая почти не могла дышать из-за болей в области сердца. Оказалось — патология грудного отдела позвоночника.

Неврологические заболевания очень коварны, могут маскироваться, как угодно, выдавая себя за болезни сердца, почек, сосудов. Поэтому, как только появились боли, надо сразу же обращаться к специалистам, чтобы как можно скорее поставить диагноз, выявить проблему и приступить к лечению.

Чем раньше это сделать, тем лучше прогноз и тем выше шансы ремиссии.

— Кто чаще обращается с жалобами на боли в голове, спине, шее? Люди пожилого возраста?

— Совсем не обязательно: пациенты бывают самых разных возрастов. Просто люди старшего возраста обладают меньшей способностью к «компенсации», поэтому при болях в спине и пояснице чаще всего приходят они. А у молодых часто напряженная работа и стресс, поэтому они чаще жалуются на головные боли. Но факторы, приводящие к неврологическим заболеваниям, могут коснуться любого: это малоподвижный образ жизни, лишний вес, неправильные физические нагрузки…

Головные боли — постоянный спутник тех, кто работает «мозгами» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Когда поднимают тяжести?

— В том числе. Мужчина может делать что-то связанное с автомобилем, женщина — с огородом. Или нагрузки в тренажерном зале: люди зачастую не знают, что и как делать, они не растягиваются ни до, ни после нагрузок, а это очень влияет на подготовку мышц и дальнейшую нагрузку на позвоночник. Ко мне прямо из спортивного зала приходят, со штангой в руках…

— Это образно?

— Нет, был такой случай: человек не смог разжать штангу — его привезли вместе с ней. К тому же, в тренажерном зале людей часто продувает: поподнимал тяжести на фоне холодного воздуха — все, привет!

— Рекомендация?

— Быть внимательнее к своему здоровью и ходить к докторам. Даже если попал не к тому, ничего страшного: хороший специалист всегда перенаправит к нужному врачу. Главное — не заниматься самолечением.

Люди начинают пить какие-то средства, например, сердечные препараты или таблетки от давления, которые, конечно же, не помогают. Через какое-то время человек приходит к нам, а болезнь уже развилась, ее сложнее лечить.

Одно дело — снимать «остроту», другое —хроническую боль.

К неврологу приходят, к сожалению, в последнюю очередь. Квалифицированный специалист, безусловно, определит, в чем причина болей, и затем будет воздействовать на нее. Наша главная задача — найти первопричину заболевания, чтобы в итоге улучшить качество жизни пациента и обеспечить длительную ремиссию. Чтобы человек спокойно жил, занимался работой, любимыми делами, и его при этом его не беспокоили никакие боли.

— Какие для этого применяются методы?

«В движении — жизнь»: очень часто невропатологи рекомендуют пациентам лечебную гимнастику и тренажерный зал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В зависимости от того, с чем человек пришел. При острой боли применяем «блокаду»: это инъекция обезболивающих и противовоспалительных препаратов, она ставится в область нерва, сустава или корешка — тем самым моментально снимается болевой синдром. Затем, как правило, назначаются физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, лазер, электрофорез, токи: они воздействуют на пораженную область, оказывая при этом противоотечное, обезболивающее, противовоспалительное действие. При болях в спине очень эффективна УВТ — ударно-волновая терапия.

— Как она работает?

— При этом методе на человека воздействуют волны низких частот — они распространяются в тканях, при этом не повреждая их. Воздействие оказывается непосредственно на болевые точки — костную ткань, хрящевую ткань, плотные образования. Благодаря этому улучшается кровообращение, обменные процессы в тканях, восстанавливаются и обновляются клетки, снижается чувствительность медиаторов, которые передают болевой импульс в головной мозг. Кроме этого, используется целый ряд передовых методов, таких как мезотерапия, озонотерапия, плазмолифтинг.

— Можете рассказать о каждом из них поподробнее?

— Мезотерапия — это «коктейль» из препаратов (чаще всего, из двух или трех), который вводится пациенту подкожно в нужную точку. Он всасывается очень медленно и обеспечивает длительный обезболивающий и противовоспалительный эффект.

В СМТ-клинике в распоряжении пациентов — целый спектр оборудования для физиопроцедур ФОТО: предоставлено СМТ-клиникой

Озонотерапия, наоборот, воздействует на организм системно: озонированный физиологический раствор вводится внутривенно. Но применяется также и озоновая блокада, когда препарат вводят в поврежденную ткань. Ткани постепенно насыщаются кислородом — получается обезболивающий и противовоспалительный эффект, уменьшается гипоксия (кислородное голодание) тканей, стимулируются обменные процессы, травмированные мышцы выправляются, выравнивается электролитный баланс.

При плазмолифтинге используется собственная кровь пациента: в центрифуге она и разделяется на плазму и остальные элементы крови. Затем эта плазма с тромбоцитами ставится пациенту в определенные точки (плазмопунктура). Тем самым увеличивается местное содержание тромбоцитов в тканях, и с этих точек запускается каскад физико-химических реакций на основе собственных ресурсов организма. С помощью этого достигаются обезболивающий, противовоспалительный эффект, регенерация нервных тканей, образование новых сосудов.

Это очень хороший метод, потому что ничего не привносится извне: используются собственные ресурсы организма. Он хорошо подходит для тех, у кого аллергия на какие-то препараты, а также для беременных.

Метод прекрасно зарекомендовал себя и в последнее время очень популярен. Несмотря на местное применение (например, на спину), он дает эффект по всему организму.

— Говоря о спине, нельзя не вспомнить про остеохондроз, которым страдают многие. Мне рассказывали о женщине, которая с больной спиной пришла в один из медицинских центров, а ей вместо лекарств прописали тренажерный зал — качать мышцы спины. Она была очень удивлена, но за несколько месяцев настолько прокачала себе «корсет», что боли практически исчезли: мышцы стали держать позвоночник. Действительно спорт может победить остеохондроз?

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а довериться профессионалам. Фото: depositphotos.com © URA.RU

— Остеохондроз — это хроническое заболевание, вылечить его невозможно, но можно затормозить заболевание и улучшить состояние пациента, чтобы его ничего не беспокоило. И лечебная гимнастика — это обязательная часть лечения болей в спине. Разумеется, это не панацея, и она не может применяться как самостоятельная форма лечения. Но вообще спорт должен сопровождать человека всю жизнь, чтобы мышцы были в тонусе и поддерживали адекватную работу, в том числе, позвоночника. Я всегда рекомендую пациентам физические нагрузки в виде лечебной гимнастики.

— Удается уговорить пациентов на это? Человек всю жизнь вел малоподвижный образ жизни, а тут ему сообщают, что надо шевелиться, заниматься спортом. Как люди к этому относятся?

— Не очень хорошо. Приходится рассказывать, как и какие мышцы работают, почему нужно делать именно такие упражнения, объяснять, что кроме него никто этого не сделает. Говорю:

«Я сейчас вас пролечу, но если вы не будете заниматься, то мышцы не смогут держать ваш позвоночник ровно, и вы через некоторое время опять ко мне придете с теми же симптомами».

Если человек совсем не может заниматься самостоятельно (у многих — проблемы с самодисциплиной), то тогда я советую кинезитерапию или занятия пилатесом, где человека буду заставлять что-то делать. Прямо прописываю это, потому что эти методы, бесспорно, эффективны.

— Занятия на шесте, которые модны в последние годы, помогают от болей в спине?

— У меня как-то раз была пациентка, которая, наоборот, лечилась от болей в спине после этих занятий: на шесте девушки, как правило, крутятся в одну сторону, и у них формируются сколиозы. Конечно, если нагрузка будет равномерная, это очень здорово, но за этим надо следить.

— А массаж спасает от остеохондроза?

— Массаж можно делать только в период стойкой ремиссии, когда человека ничего не беспокоит. В период обострения болей лучше ничего не делать — массажем можно легко навредить.

— То есть к костоправам надо с относиться настороженностью?

— Мануальная терапия и остеопатия — это совсем другое. Мануальный терапевт отличается от массажиста, как «Феррари» от «Запорожца». Массажист, как правило, не доктор и вообще не медработник, а мануальный терапевт и остеопат — это, как правило, невролог, то есть высококвалифицированный специалист. В отличие от массажиста, они понимают причину боли, как и что происходит в организме, и могут воздействовать на причину. Например, вы придете ко мне с болью в шее, а я определю, что вам когда-то неправильно лечили зубы, и у вас сейчас напряжена мышца в полости рта. Расслаблю ее — и шея пройдет.

— Последний вопрос: насколько действенны препараты и мази, которые улучшают состояние суставов, якобы насыщают хрящевую ткань?

— Действие ни одного хондропротектора пока еще не доказано. Кому-то они помогают, кому-то нет, но я как специалист не могу базироваться на сомнительных данных, поэтому я их практически не назначаю. Есть лишь некоторые специализированные препараты, которые в моей личной практике себя зарекомендовали, я их назначаю, но только когда есть уже выраженная патология межпозвонковых суставов. Когда «совсем все плохо» и без них не обойтись. Но нужно понимать, что позвоночник питается при физических нагрузках, поэтому физиотерапия, а также те методы, о которых мы сегодня говорили, работают лучше всего.