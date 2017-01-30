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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
20:06  30 января 2017 5

В Екатеринбург с инспекцией летит вице-премьер правительства РФ

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий, планшет, ipad
Виталия Мутко ждут на Центральном стадионеФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Свердловские власти ждут высокую комиссию из Москвы. Как стало известно «URA.RU», со 2 на 3 февраля в Екатеринбург прилетит делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Высокие гости проинспектируют готовность инфраструктуры Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как уточняют источники агентства в администрации губернатора, в планах делегации — осмотр аэропорта Кольцово, Центрального стадиона, стадиона на Уралмаше и проведение оргкомитета по всем вопросам, касающимся ЧМ-2018.

Как уточняет «АиФ-Урал», вместе с Виталием Мутко в делегации может оказаться и начальник департамента обеспечения общественной безопасности МВД России Юрий Валяев.

Антон Ольшанников
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