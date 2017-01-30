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30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
20:52  30 января 2017 5

Челябинского охотника, расстрелявшего пятерых человек, вновь освободили от ответственности

Курейное Миасское Красноармейский район, массовый расстрел, дом миасское
Со времени трагедии в Миасском прошло больше годаФото: Альбина Золотухина © URA.RU
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В СК РФ по Челябинской области повторно закрыто уголовное дело в отношении жителя села Миасское Красноармейского района Александра Григорьева. В действиях охотника, защищавшего в ночь с 1 на 2 января 2016 года свой дом от непрошенных гостей и расстрелявшего пятерых человек, не нашли состава преступления. Теперь это решение должна утвердить прокуратура.

Как пишет «Телефакт», постановление о закрытии дела было вынесено 27 января. У прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы согласиться с таким вердиктом или отменить его. По делу стрелка из Миасского проведено более 100 экспертиз.

Сам он рассказывает журналистам «Телефакта», что «дома повесил грушу и занимается с сыном, возвращает физическую форму». Как признается Александр Григорьев, его подстегивает тот факт, что он не смог справиться с пятерыми врукопашную. «Сына тренирую, потому что хочу, чтобы он был человеком, который сможет постоять за себя, заступиться за слабых. Но никогда не будет применять силу в недостойных целях», — говорит охотник.

В ту ночь в коттедж Александра Григорьева ворвались пятеро жителей соседнего села Курейное. Они набросились на хозяина дома и стали его избивать. Потом затащили в коттедж и там бросили, а в дворе продолжали избивать его брата. Григорьев достал из сейфа ружье, вышел во двор и открыл огонь. Четверых он убил на месте, пятого ранил. После этого вызвал «скорую» и полицию.

Охотнику предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Выяснилось, что нападавшие были ранее судимы, а 1 января приехали на разборки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с ножом и палками. За Григорьева заступались местные жители, в интернете была создана петиция в его защиту. В сентябре 2016 года следствие закрыло уголовное дело, но прокуратура тогда отменила это решение. Дело возобновили и теперь вновь закрыли.

Альбина Золотухина
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