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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
23:16  30 января 2017 1

Российских паралимпийцев не допустили до отбора к Играм-2018

Тренировка паралимпийцев по волейболу. ДИВС. Екатеринбург, тренировка, паралимпиада, волейбол, протез
ПКР намерен отстаивать права россиян, которым не разрешили участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполком Международного паралимпийского комитета отказал российским спортсменам в праве отбираться для участия в Паралимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Южной Корее.

Соответствующий ответ IPC пришел на предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) дать спортсменам возможность участвовать в международных квалификационных соревнованиях при гарантиях со стороны ПКР, сообщает «Интерфакс».

Между тем в ПКР отметили, что несмотря на это решение подготовка российских паралимпийцев будет продолжена, а комитет оставляет за собой право отстаивать законные права отечественных паралимпийцев. Там добавили, что будут вести работу по очистке паралимпийского спорта от нарушителей антидопинговых правил.

В августе прошлого года IPC принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016. ПКР был лишен членства в этой организации, напоминает Life.ru. Основанием для этого стал доклад Всемирного антидопингового агентства о якобы существующей в России системе по употреблению спортсменами запрещенных веществ.

Марина Мотылева
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