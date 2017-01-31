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31 января 2017
30 января 2017
02:18  31 января 2017 0

Ожерелье или круассан? Пользователи соцсетей посмеялись над украинской эмблемой «Евровидения»

В логотипе использовано традиционное украинское ожерельеФото: Твиттер Евровидения

Эмблема и слоган конкурса «Евровидение-2017», который пройдет на Украине, стали поводом для многочисленных шуток пользователей соцсетей. Насмешкам подверглось и традиционное украинское ожерелье — намысто, которое использовано в логотипе, и девиз конкурса — «Праздновать разнообразие».

«Это ожерелье или круассан?»,

«Колбасное кольцо?»

«Праздновать разнообразие — хороший лозунг для гей-парада, но не для конкурса песни…»

«На этих бусах можно только повеситься»

Между тем, исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд заявила, что слоган Celebrate diversity символизирует собой «объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга», передают «Дни.ру».

В отличие от интернет-пользователей, профессиональные критики называют логотип оригинальным и достойным.

«Праздновать многообразие» — это яркий лозунг, а украинская идентичность — она сама по себе яркая. Намысто — это тоже симпатичный знак, я сам оцениваю эмблему положительно», — рассказал Life Артур Гаспарян.

«Мне понравилось, хорошая эмблема. На Украине всегда жили креативные люди и придумывали креативные вещи», — отметил продюсер Евгений Фридлянд.

Эмблема и слоган конкурса были обнародованы 30 января в официальном Твиттере конкурса.

Наталья Володина
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