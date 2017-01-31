Россия снимает запрет на полеты в Египет

03:35 31 января 2017 3

Российские авиакомпании не летали в Египет больше года Фото: Алена Полозова © URA.RU

Россия снимает запрет на полеты своих авиакомпаний в Египет. Между двумя странами подписано соглашение об авиабезопасности.

Напомним, запрет был введен 6 ноября 2015 года, через неделю крушения Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной падения самолет назван теракт.

Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения при обеспечении безопасности авиаперевозок в Египте, после чего Россия объявила о прекращении авиасообщения с этой страной. Было заявлено, что российские самолеты начнут летать в Египет только тогда, когда будет усовершенствована вся система безопасности в аэропортах и на объектах туриндустрии, напоминают «Известия».

В декабре 2016 года, после неоднократных проверок египетских аэропортов российскими специалистами, появилась информация о возможном скором возобновлении полетов.

Очередная контрольная проверка должна состояться 8—9 февраля 2017 года, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Датой возобновления авиасообщения называется 23 февраля. По данным «Известий», в трех крупнейших аэропортах страны — в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — для граждан РФ уже выделены отдельные терминалы.