08:50 31 января 2017 0

В кресло руководителя посадили тоболячку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В тюменском ГАУК ТО «Музейный комплекс имени И.Я.Словцова» сменился директор. Новым руководителем комплекса стала Светлана Сидорова, которая ранее занимала должность главы Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник». Судя по всему, смена руководства произошла в экстренном порядке.

Как сообщается на сайте правительства региона, в понедельник, 30 января, директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас представил сотрудникам музейного комплекса нового руководителя. На эту должность приказом от 27 января была назначена Светлана Сидорова — ранее она руководила тобольским музеем-заповедником. Прежний директор музейного комплекса Елена Усольцева стала замдиректора по учету, хранению и реставрации ГАУК ТО «Музейный комплекс имени И.Я.Словцова».

Светлане Сидоровой 56 лет, с 2007 года она работала в должности директора тобольского музея. «Зарекомендовала себя как грамотный и высококвалифицированный специалист, эффективный руководитель, заботливый и внимательный к нуждам подчиненных, — отметили в департаменте культуры. — За 10 лет ее руководства в Тобольском музее-заповеднике открылись 13 объектов музейного показа. Посещаемость выросла более чем в 10 раз и составляет около полумиллиона посетителей в год». Кроме того, Сидорова входит в Совет представителей Союза музеев России, в 2014 году удостоена профессиональной степени доктора музейного дела, в 2015-м — кандидата философских наук.

Смене руководства знаменитого тюменского музейного комплекса предшествовал крупный скандал, который грянул в многострадальном Музее ИЗО. 27 января «URA.RU» сообщило о том, что сотрудники музея, опасаясь за сохранность экспонатов и фондов, пытаются попасть на прием к губернатору области Владимиру Якушеву. Как сообщила одна из музейных работников в соцсетях, руководством была поставлена задача: собрать фонды до 1 февраля для переезда в новое здание.

В новом комплексе, отмечалось в публикации, помещения не готовы, крыши текут, а срочность освобождения помещений бывшего Дома политпросвета вызвана, по видимости, отнюдь не заботой о фондах. В здании планируется организовать совершенно другую экспозицию. В телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» тогда еще директор комплекса Елена Усольцева подтвердила, что сотрудники «в быстром темпе» упаковывают фонды для переезда, а Дом политпросвета «встанет под капремонт». Ни в департаменте культуры, ни сама Усольцева в тот момент о смене руководства Музейного комплекса не говорили.