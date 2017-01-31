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31 января 2017
30 января 2017
10:04  31 января 2017 4

«Мечел» обещает помочь челябинцам в борьбе со смогом

Чебаркуль , мечел
"Мечел" обещал не дымить во время смога в ЧелябинскеФото: Евгений Архипов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Челябинские предприятия Группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) и ООО «Мечел-Кокс» — переведены на особый режим работы на время смога, объявленного на вторник, 31 января. Приостановлена работа ряда агрегатов, в коксовых цехах снижены объемы производства и сокращен расход газа на обогрев батарей, ограничено использование автотранспорта и погрузочно-разгрузочные работы, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь ЧМК Оксана Агапова.

«Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем. В контрольных точках отбираются пробы воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Отбор проб и анализ выполняют независимая аккредитованная лаборатория ООО „Центр охраны труда и экологической безопасности“ и центральная аналитическая лаборатория ЧМК», — добавили на комбинате.

Предприятия «Мечела» являются одними из главных загрязнителей воздуха в Челябинске, регулярно страдающем от смога. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) объявлены до 19 часов вторника, 31 января. Слабый ветер и инверсия мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. НМУ ожидаются и во второй «металлургической столице» области» — Магнитогорске.

Во время НМУ предприятиям рекомендуют сократить выбросы, но ощутимого эффекта это не приносило. По данным регионального управления Росприроднадзора, крупные заводы представляют недостоверные данные о том, как работают в период НМУ.

Сергей Леонов
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