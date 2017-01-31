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Главные новости Курганской области
11:07  31 января 2017 8

В Зауралье ликвидировали управление государственных закупок

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Закупками в регионе будет заниматься казенное учреждениеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Курганской области ликвидировали управление государственных закупок. Такое решение приняли на заседании правительства региона во вторник, 31 января, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснила руководитель ведомства Ирина Колупаева, управление ликвидируется как орган исполнительной власти в связи с созданием государственного казенного учреждения «Управление государственных закупок Курганской области». Учреждение будет также уполномочено на определение поставщиков для заказчиков региона.

Как ранее сообщало «URA.RU», управление госзакупок в Зауралье было создано в феврале 2015 года, чтобы повысить эффективность закупок и предотвратить коррупцию в этой сфере. Первым его руководителем был Андрей Потапов, который с сентября 2016 года перешел на должность главы администрации города Кургана.

Анна Бояркина
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