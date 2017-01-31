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31 января 2017
Главные новости 
11:59  31 января 2017 6

Уралец прошел кастинг в ансамбль имени Александрова. Артисту пожелал удачи бард Новиков

Николай Тимаков вошел в новый состав ансамбля имени АлександроваФото: пресс-служба Уральского государственного театра эстрады
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Солист Уральского государственного театра эстрады Николай Тимаков успешно прошел отбор в новый состав ансамбля Российской Армии имени А.В.Александрова. На прослушивании он покорил комиссию песней на музыку Александры Пахмутовой «Мелодия».

Как рассказали «URA.RU» в Театре эстрады, Николай Тимаков окончил Уральскую консерваторию им. Мусоргского, стал лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

«Николаю желаем дальнейших успехов в творческой жизни! Его победа — это большое достижение и гордость для Театра эстрады и культуры нашего региона», — отмечает директор Театра эстрады Максим Борисович Лебедев. А художественный руководитель театра Александр Новиков выразил уверенность, что Николай Тимаков добьется успеха в новом коллективе. «Знаменитый ансамбль им. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. Я уверен, что Николай Тимаков добьется больших творческих успехов, работая в нём, и коллектив Театра эстрады будет им гордиться», — заявил Новиков.

Кастинг в новый состав дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова прошел в Москве с 16 по 25 января. Напомним, прежний состав ансамбля разбился в авиакатастрофе над Черным морем по пути в Сирию. Как писала «Газета.ру», глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о намерении возродить легендарный ансамбль, для новых артистов пообещали выделить жилье в столице.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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