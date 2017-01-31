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31 января 2017
Главные новости 
12:24  31 января 2017 15

В Тюмени прекратили дело против профессора Бородача, замешанного в секс-скандале

Следствие подтвердило поступок Бородача, но не сочло его преступнымФото: utmn.ru

В Тюмени прекращено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя местного госуниверситета, кандидата юридических наук, профессора кафедры конституционного и муниципального права 37-летнего Михаила Бородача. Следствие не нашло в поступке Бородача состава преступления.

По словам адвоката студентки, которая рассказывала, что преподаватель приставал к ней во время пересдачи зачета, следствие установило, что событие, о котором сообщила девушка, действительно было, но не нашло в действиях профессора Бородача состава преступления.

Сразу после секс-скандала Бородач уволился из университета
Фото: скан со страницы utmn.ru

«Следственным отделом СК по Калининскому район Тюмени прекращено уголовное дело в отношении Бородача в связи с отсутствием состава преступления, — сообщил „URA.RU“ Максим Еремеев, адвокат студентки. — На мой взгляд, это какое-то просто беспредельное решение. Сейчас материалы дела находятся в отделе процессуального контроля СКР по Тюменской области на изучении, по итогам которого будет принято окончательное процессуальное решение».

Скандал разразился после того, как 20-летняя студентка второго курса, входящая в Топ-100 самых красивых девушек Тюмени, пришла пересдавать профессору зачет. По словам студентки, профессор закрыл дверь изнутри на ключ, а после этого начал приставать к ней. В конце концов девушка упросила преподавателя отпустить ее. Заплаканная, она выбежала в коридор, и охранники вуза вызвали полицию. Профессор был задержан и два дня провел за решеткой, после чего был отпущен под подписку о невыезде. Пострадавшая от действий Бородача написала заявление на профессора. Поначалу ее хотели поддержать еще несколько девушек, побывавших в аналогичной ситуации, но потом передумали из страха, что им дальше учиться в этом университете.

Новость по теме
Профессор тюменского вуза уволился из-за секс-скандала. «Он запер меня в кабинете и попытался пристать». ФОТО

В СО СКР Тюмени по Калининскому району было возбуждено уголовное дело по статье «понуждение к действиям сексуального характера».

После разразившегося секс-скандала Бородач написал заявление об уходе по собственно желанию.

Пресс-секретарь тюменского госуниверситета Елена Дружинина сообщила тогда, что Бородач был уволен сразу же. И что в вузе глубоко сожалеют о случившемся и считают, что действия Бородача несовместимы со статусом преподавателя.

Позже пострадавшая девушка рассказала, что ректор принес ей извинения в связи со случившимся, вместе с ним «в добровольно-принудительном порядке» устные извинения принес и Бородач.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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