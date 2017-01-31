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31 января 2017
30 января 2017
12:19  31 января 2017 15

Пайщиков «Бухты Квинс» не пустили на пресс-конференцию барда Новикова

Пресс-конференция Александра Новикова в Доме журналистов. Екатеринбург , новиков александр
Шансонье проводит уже не первую пресс-конференциюФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Пайщики ЖК «Бухта Квинс», пришедшие поприсутствовать на сегодняшней пресс-конференции Александра Новикова о возобновлении строительства поселка, не смогли попасть на мероприятие. Охрана Театра эстрады не пустила председателя кооператива Зилю Булатову и пришедших вместе еще троих пайщиков в помещение «Максим Холла», где проходит пресс-конференция.

«Нам даже не стали ничего объяснять, просто не пустили и все, — говорит Зиля Булатова. — Как деньги у нас принимать или выплачивать — пожалуйста, а как обсуждать строительство поселка, на котором мы потеряли свои деньги, так нас не пускают!».

Пресс-конференция Александра Новикова, намеченная на 12 часов, началась в екатеринбургском Театре эстрады с небольшим опозданием. Бард и худрук театра делает заявление об аресте его земель под поселком «Бухта Квинс», а также анонсирует возобновление строительства жилого комплекса. По окончании пресс-конференции планируется экскурсия для СМИ в «Бухту Квинс».

Бард Александр Новиков и его друг и компаньон Михаил Шилиманов (экс-замминистра свердловского правительства) обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» (строительство поселка заморожено). На минувшей неделе бард заявил, что он нашел инвесторов, готовых выкупить паи у пайщиков, на сегодняшний день из 65 обманутых пайщиков средства получили первые восемь. Также Новиков заявил, что инвесторы (Аликбек Исаев, банк ВТБ и еще два инвестора) намерены достроить поселок, желание взяться за работу выразила строительная корпорация «Маяк».

Андрей Гусельников
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